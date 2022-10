Les fans de Shania Twain ont de quoi se réjouir… à partir de maintenant ! La superstar canadienne du country sortira un album en février, avant d’entamer une tournée mondiale en avril.

La Presse Canadienne

Attendu le 3 février prochain, Queen of Me sera son sixième album de chansons originales et sa première parution depuis Now, en 2017.

La tournée mondiale du même nom débutera fin avril à Spokane, dans l’État de Washington, et passera par le Centre Vidéotron, à Québec, le 17 juin et par le Centre Bell, à Montréal, le lendemain. Un arrêt est également prévu au Bluesfest d’Ottawa le 6 juillet, parmi de nombreuses autres escales au Canada.

Au moment de partager cette nouvelle sur sa page Facebook, l’artiste de 57 ans a affirmé être bien dans sa peau, un sentiment que son album exprime en musique. « La vie est courte et je veux être exaltée, colorée, sans prétention et puissante. Je veux transmettre un message clair, en particulier en tant que femme, pour me rappeler le pouvoir que j’ai. J’espère que mes chansons vous rappelleront le pouvoir que vous avez vous aussi ! » a-t-elle écrit.

Cette annonce fait suite à sa résidence à Las Vegas, Let’s Go !, qui s’est conclue le mois dernier, quelques semaines avant qu’elle sorte un nouvel extrait, Waking Up Dreaming.

Plus tôt cette année, Twain s’est plongée dans son histoire personnelle pour les fins d’un documentaire Netflix, Not Just a Girl.

Les billets pour la tournée seront mis vente le 4 novembre.