(New York) L’un des derniers grands pionniers du rock’n’roll, le musicien américain Jerry Lee Lewis, est mort à l’âge de 87 ans, a annoncé vendredi son agent à l’AFP.

Agence France-Presse, Associated Press

Réputé pour sa forte présence sur scène et son style dynamique au piano, légende du rock originaire de Louisiane (sud), Jerry Lee Lewis est mort de causes naturelles, a précisé la même source.

Dernier survivant d’une génération d’artistes révolutionnaires comme Elvis Presley, Chuck Berry et Little Richard, Lewis est mort chez lui à Memphis, dans le Tennessee, a indiqué son représentant Zach Farnum dans un communiqué.

De tous les rebelles du rock qui ont émergé dans les années 1950, peu ont su capter l’attraction et le danger du nouveau genre de manière aussi inoubliable que le pianiste originaire de Louisiane qui se faisait appeler « The Killer ».

PHOTO LEONARD "BUSTER" BROWN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jerry Lee Lewis en mai 1958

Les ballades tendres sont à laisser aux personnes âgées. Lewis, lui, ne pensait qu’à la luxure et à la satisfaction, avec son ténor lascif et ses apartés exigeants, ses tempos violents et ses glissandi effrontés, son rictus arrogant et ses cheveux blonds fous. Il était un homme-orchestre qui faisait hurler les fans et jurer les claviers, son jeu de scène était si combustible que lors d’une performance de « Whole Lotta Shakin "Goin" On » en 1957 sur « The Steve Allen Show », des chaises ont été jetées sur lui comme des seaux d’eau sur un brasier.

« Il y avait le rockabilly. Il y avait Elvis. Mais il n’y avait pas de pur rock’n’roll avant que Jerry Lee Lewis n’enfonce la porte », a fait remarquer un jour un admirateur de Lewis. Cet admirateur était Jerry Lee Lewis.

Mais dans sa vie privée, il se déchaînait d’une manière qui aurait pu mettre fin à sa carrière aujourd’hui — et qui a failli le faire à l’époque.

Pendant une brève période, en 1958, il a été un prétendant pour remplacer Presley en tant que principal créateur de hits du rock après qu’Elvis ait été appelé à l’armée. Mais alors que Lewis est en tournée en Angleterre, la presse apprend trois choses préjudiciables : il est marié à Myra Gale Brown, âgée de 13 ans (peut-être même de 12 ans), elle est sa cousine, et il est toujours marié à sa précédente épouse. Sa tournée est annulée, il est mis sur la liste noire de la radio et ses revenus chutent du jour au lendemain jusqu’à pratiquement rien.

« J’aurais probablement réorganisé ma vie un peu différemment, mais je n’ai jamais rien caché aux gens », a déclaré Lewis au Wall Street Journal en 2014 lorsqu’il a été interrogé sur le mariage. « J’ai juste continué ma vie comme d’habitude. »

Au cours des décennies suivantes, Lewis a lutté contre l’abus de drogues et d’alcool, les litiges juridiques et la maladie physique. Deux de ses nombreux mariages se sont terminés par le décès précoce de sa femme. Brown elle-même a divorcé de lui au début des années 1970 et a allégué plus tard une cruauté physique et mentale qui l’a presque poussée au suicide.

PHOTO RENE PEREZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jerry Lee Lewis en mars 1975

« Si j’étais encore mariée à Jerry, je serais probablement morte à l’heure qu’il est », a-t-elle déclaré au magazine People en 1989.

Lewis s’est réinventé en tant qu’artiste country dans les années 1960, et l’industrie musicale a fini par lui pardonner, bien après qu’il ait cessé d’avoir des succès. Il a remporté trois Grammys et a enregistré avec certaines des plus grandes stars de l’industrie. En 2006, Lewis a sorti Last Man Standing, avec Mick Jagger, Bruce Springsteen, B. B. King et George Jones. En 2010, Lewis a fait appel à Jagger, Keith Richards, Sheryl Crow, Tim McGraw et d’autres pour l’album Mean Old Man.

Dans The Rolling Stone Illustrated History of Rock & Roll, publié pour la première fois en 1975, il rappelle comment il a convaincu les disc-jockeys de lui donner une seconde chance.

« Cette fois, j’ai dit : “ Écoute, mec, mettons-nous d’accord et mettons un terme à ce genre de choses — un traité de paix, tu vois ”, explique-t-il. Lewis jouait toujours les vieux tubes sur scène, mais à la radio, il chantait de la country.

Lewis s’est marié sept fois, et était rarement loin des problèmes ou de la mort. Sa quatrième épouse, Jaren Elizabeth Gunn Pate, s’est noyée dans une piscine en 1982 alors qu’elle demandait le divorce. Sa cinquième épouse, Shawn Stephens, de 23 ans sa cadette, est morte d’une apparente overdose en 1983. Un an plus tard, Lewis a épousé Kerrie McCarver, alors âgée de 21 ans. Elle demande le divorce en 1986, l’accusant de violences physiques et d’infidélité. Il a contre-attaqué, mais les deux requêtes ont finalement été abandonnées. Ils ont finalement divorcé en 2005 après plusieurs années de séparation. Le couple a eu un enfant, Jerry Lee III.