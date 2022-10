Johnny Depp et Jeff Beck ont déposé une poursuite contre un professeur qui allègue que le duo a plagié le poème d’un détenu d’une prison du Missouri dans leur chanson, Sad Motherfuckin’Parade, rapporte le magazine Rolling Stone.

Marissa Groguhé La Presse

La chanson figure sur l’album de Depp et Beck, 18, paru en juillet dernier. Le professeur Bruce Jackson a affirmé en août que les deux artistes ont pris des vers du poème qu’il avait consigné dans son livre datant de 1974, Get Your Ass in the Water and Swim Like Me. Le poème en question n’est pas attribué à un auteur, mais un détenu de la prison du Missouri, Slim Wilson, l’aurait récité au professeur Jackson.

Plusieurs phrases du poème apparaissent telles quelles dans le livre, comme les vers « I’m raggedy, I know, but I have no stink/God bless the lady that’ll buy me a drink » ou « What that funky motherfucker really needs, child, is a bath ».

À la suite des allégations du professeur Jackson, des représentants de Johnny Depp et Jeff Beck avaient assuré que les crédits appropriés seraient donnés « si nécessaire ». C’est finalement le duo qui poursuit le professeur. La plainte affirme que Beck avait envoyé des lettres à Depp affirmant que le titre et presque tous les mots de la chanson étaient copiés de l’enregistrement d’un toast donné par Slim Wilson.

Selon la plainte, la chanson est « un travail original de création », même si certains éléments « font miroir » aux mots du poème.