Les albums d’Arctic Monkeys sont subversifs. Sa plus récente offrande, The Car, ne fait pas exception. Dans son propre répertoire, le groupe présente des œuvres que tout oppose. Chaque proposition vient ébranler l’ordre tout juste établi par celle qui la précède. Toutes ont en commun une excellence qui, elle, subsiste.

Marissa Groguhé La Presse

Alex Turner et sa bande ne cessent jamais d’explorer. Chaque fois, les avenues stylistiques que le groupe emprunte permettent des incursions dans de somptueux univers musicaux. Avec The Car, Arctic Monkeys nous présente ce qu’il peut faire lorsqu’il manie l’alliance du rock et de la musique orchestrale, le jazz et le funk, la soul et la pop lounge. Tout a un sens, tout est maîtrisé à la perfection.

L’album débute sur There’d Better Be a Mirrorball, un des extraits parus avant l’album. Une prouesse mélodique, tout comme bien des morceaux sur ce disque de 10 chansons. La bowie-esque Body Paint, Big Ideas (quel refrain !) ou la fantastique Hello You ont également cette accroche au niveau de la mélodie qui, à elle seule, envoûte. Sur cet album, l’orchestre à cordes est un personnage. Sur plusieurs pièces, il n’accompagne pas la chanson, il trace plutôt le chemin, tandis que la batterie et les guitares l’embellissent, plus discrètes que jamais. Ailleurs, les riffs électriques mènent le jeu, comme sur I Ain’t Quite Where I think I Am.

Dans les textes du meneur Alex Turner cohabitent une poésie imagée et un côté très descriptif, qui peignent en musique de merveilleux tableaux. Sur la pièce Sculptures Of Anything Goes, les synthés construisent une atmosphère lourde mais séduisante, très cinématique, proche de la science-fiction. Le groove sensuel sur Jet Skis On the Moat, les airs western spaghetti de la pièce-titre, la tendre bossa nova sur Mr Schwarts… la théâtralité de cet album l’élève à un niveau magistral et le voyage sonore de ces 37 minutes d’écoute vaut le détour.

The Car n’a rien à voir avec les opus des débuts d’Arctic Monkeys, et c’est tout à fait correct. Son style a évolué alors que les années lui ont donné maturité, sagesse, dextérité. Le talent n’a jamais manqué, se manifeste ici de la plus belle des façons. Son inventivité est sans borne.

