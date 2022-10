Elle ne sera pas partout et nulle part à la fois. Si jamais vous cherchez Roxane Bruneau le 14 avril, c’est au Centre Bell que vous pourrez la trouver.

Dominic Tardif La Presse

Elle est lost dans l’univers, comme elle le chante dans I Don’t Know Pas Savoir, mais a malgré tout beaucoup, beaucoup de succès. Lancée il y a un peu plus d’un an, la tournée tirée du deuxième album de Roxane Bruneau a déjà écoulé plus de 45 000 billets.

Une réussite qu’elle célébrera dans deux des plus vastes enceintes de la province, le Centre Vidéotron et le Centre Bell, où culminera sa grande virée québécoise, les 7 et 14 avril 2023. On en déduira que, si elle souffre d’acrophobie, elle n’a certainement pas peur des sommets des palmarès ni de monter sur scène devant des milliers de ses cocos.

La gentille rebelle des ondes FM assistera d’ici là au Gala de l’ADISQ, le 6 novembre, où elle est citée dans quatre catégories. Elle y remportait en 2021 les prix de la Chanson et de l’Interprète féminine de l’année.