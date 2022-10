Critique de Disruption

Fâchés, mais après ?

« J’accueille la fin de l’impuissance », chante Marie-Ève Roy sur la pièce d’ouverture du nouvel album des Vulgaires Machins dont le titre est aussi simple que puissant : Vivre. Empreints à la fois de force et de vulnérabilité, sa voix et ses mots s’avèrent une sorte d’appel à l’empathie, et c’est à l’image de tout le reste de Disruption, qui sort 10 ans après le précédent.