Pour son dernier Show du Refuge, Dan Bigras a mis le paquet. Sur la scène circulaire de la TOHU, jeudi soir, pas moins de 16 musiciens et chanteurs l’ont accompagné lors du très attendu évènement-bénéfice qui vient en aide au Refuge des jeunes.

Jean Siag La Presse

Dès son apparition sur scène, l’auteur-compositeur-interprète a reçu une première ovation avant d’entonner Dondaine la ridaine avec Yves Lambert et l’ensemble des musiciens. Il en aura reçu au moins deux autres avant sa sortie de scène.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Yves Lambert, qui a entre autres fait partie du mythique groupe La Bottine souriante

« Le Show du Refuge pendant 32 ans, c’est quelque chose, c’est la moitié de ma vie », a admis Dan Bigras, ému. Le maître d’œuvre de ce spectacle annuel, qui permet d’aider les jeunes en difficulté ou sans-abri, a choisi d’inviter pour sa dernière « ceux qui ont toujours été là », ses « amis » de la première heure.

Dans les coulisses, on nous a soufflé qu’il était nerveux. « Faire un mauvais show, tu t’en remets, avait-il confié à notre collègue Marc Cassivi. Mais faire un mauvais Show du Refuge, en ayant peur que le Refuge ferme, ça m’a toujours hanté. Les ti-gars sont comme mes petits frères. »

Aucune inquiétude de ce côté. L’alignement n’annonçait d’ailleurs que du bon.

Ginette Reno a ouvert le bal avec T’es mon amour, qu’elle a si souvent interprété avec Jean-Pierre Ferland. Dan Bigras, qui a chanté avec elle (et avec la plupart de ses invités), ne pouvait dissimuler une voix plus rocailleuse et par moments plus fragile pendant ce spectacle d’une heure trente présenté devant public pour la première fois depuis 2019.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Moment de complicité entre Ginette Reno et Dan Bigras

Avec sa sobriété habituelle, et parfois presque en chuchotant, Dan Bigras a rendu hommage au Refuge, qui lui a apporté « un équilibre » dans la vie.

J’ai eu la chance de faire partie d’une gang qui faisait quelque chose pour améliorer les choses plutôt que de chialer comme je le faisais. Une gang qui a des solutions, même si c’est pas toujours facile. Dan Bigras

Plusieurs duos se sont enchaînés : Isabelle Boulay a chanté sa pièce Jamais assez loin avec Marie-Nicole Lemieux et Le vieux couple, de Serge Reggiani, avec Dan Bigras, tandis que Lulu Hughes, grande amie de Bigras, a chanté Aimons-nous, d’Yvon Deschamps, et You Make Me Feel en trio avec la voix puissante de Yama.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Le rappeur Samian a présenté un slam au public du Show du Refuge.

Samian a également offert de beaux moments durant cette soirée avec entre autres un slam mettant en scène un sans-abri qui a perdu contact avec son fils, accompagné par Bigras au saxophone et Lulu Hughes au chant. Ceux qui n’ont pu y assister se consoleront en apprenant que le spectacle sera diffusé à la télé de Radio-Canada en décembre.

Des hommages touchants

Guylaine Tanguay était aussi présente. Elle a chanté Je pars à l’autre bout du monde, de Paul Daraîche, avec Marie-Nicole Lemieux et l’ensemble des interprètes présents. Sans oublier la version vitaminée du Monde est stone de Marianne Mathieu. Pour un peu, on aurait eu l’impression d’être en présence de Band Aid.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Isabelle Boulay et Marie-Nicole Lemieux, de redoutables chanteuses.

Dan Bigras a terminé le spectacle en rendant hommage à son fils, « qui n’a jamais raté un Show du Refuge », et qui lui a récemment offert le bonheur de devenir grand-père.

Il a conclu en rappelant au public qu’il est « plus facile d’aider un jeune que de réparer un adulte ».

C’est en chantant La bohème d’Aznavour, en rappel, qu’il a mis fin à sa prestation et tiré sa révérence, en remerciant son ancien producteur Guy Latraverse, à l’origine du spectacle. Mais c’est Isabelle Boulay, qui a été sa choriste pendant plusieurs années, qui a eu le mot de la fin.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Isabelle Boulay a eu le mot de la fin et a remercié Dan Bigras pour ses années d'implication.

Elle a d’abord cité des paroles d’Ernest Hemingway : « La vie brille sur tout le monde, mais certains deviennent plus forts là où ils ont été brisés. » « Merci, Dan, pour tout le monde que t’as aidé au fil des années », lui a-t-elle dit avant d’entonner avec l’ensemble des artistes présents une version émouvante d’Amazing Grace.

L’engagement de Dan Bigras auprès des quelque 22 000 jeunes du Refuge pouvait-il se terminer sur une meilleure note ?