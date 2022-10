Livre-disque de Chloé Sainte-Marie

« La déconquête triomphante »

Elle « mendie des poèmes pour se sentir vivante », dit son amie Joséphine Bacon. Avec le livre-disque Maudit silence, Chloé Sainte-Marie pousse encore plus loin les frontières de son répertoire poétique mis en musique. Elle le fait en 14 langues latines, créoles et autochtones en proche collaboration avec le géographe Jean Morisset, ainsi qu’avec les mots de Nancy Huston, James Noël et même Jack Kérouac.