Malaisant. Exigeant. Laborieux. L’écoute du récent album de Gilla Band, Most Normal, nous a contraint à puiser dans nos réserves.

Philippe Beauchemin La Presse

C’est toutefois un effort d’écoute « normal » pour ceux qui suivent les ondulations de ce groupe irlandais, adepte du rock cru, brutal, bouclé et industriel, et qui portait le nom de Girl Band jusqu’en 2021 — heureux changement de nom, pour un groupe composé uniquement de musiciens… masculins.

Most Normal s’ouvre sur le silement d’une guitare distorsionnée qui se meurt, suivi de claquements métalliques, d’une batterie lourde et de la voix criarde — et inquiétante — du chanteur, Dara Kiely, qui peste contre les frustrations de la vie moderne — consommation rapide de produits sans valeur, pression financière accrue sur les individus, image sociale d’une importance démesurée — qui affectent la santé mentale… et mondiale.

Conclusion de cette plaquette de 12 pièces sur les paroles « Hanging up on the floor again / Ignore the five second rule / Twins who just don’t use / I got a problem with the psycho muscle », alors qu’une guitare tente de s’accorder, les accords entendus étant difficilement plaisants – sauf ceux de la batterie, au tempo parfait.

Entre les pièces The Gum et Post Ryan, Gilla Band propose une incursion dans un univers noir, industriel et bourdonnant. Pour ceux qui connaissent déjà les offres du groupe — Holding Hands with Jamie, sorti en 2015, et l’excellent The Talkies, en 2019 —, ce troisième essai ne sera guère surprenant : les expérimentations sonores réalisées en grande partie par le bassiste Daniel Fox laissent entendre une déconstruction mélodique. Les musiciens ont réduit les couches d’instruments entendus, bouclé les accords et ajouté des bourdonnements électriques (noise), alors qu’au micro, Kiely lance son flow à la fois lancinant et rageur (oui, c’est possible). En résulte un album au rythme accrocheur et même dansant… si on persévère au-delà de la première écoute.

