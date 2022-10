Willow Smith avait donné une indication claire du chemin qu’elle comptait désormais emprunter sur lately i feel EVERYTHING, lancé l’an dernier. C’est donc avec assurance et audace que la fille de Will Smith et de Jada Pinkett assume son virage punk rock sur , son meilleur à ce jour.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Une écoute attentive des 11 chansons de cet album court mais dense permet de mesurer la route parcourue par la jeune femme de 21 ans qui fait carrière depuis déjà plus de 10 ans. Son cinquième album est l’expression d’un éclectisme adroitement dosé, d’une maîtrise qui témoigne d’une grande maturité musicale. Elle arrive ainsi à arrimer ses refrains pop à des couplets métal — la pièce d’ouverture, it’s my fault , avec sa finale screamo et sa grosse caisse à double pédale, en est le meilleur exemple.

La suivante, Falling Endlessly, est un remarquable amalgame d’énergie punk et de mélodies aux accents moyen-orientaux, alors que curious/furious se veut l’une des pièces les plus accessibles, mais aussi les plus accrocheuses de l’album. Arrive ensuite WHY ?, excellente pièce grunge qui s’appuie sur des rythmes savamment déconstruits.

Manifestement affranchie des étiquettes qu’on pourrait lui coller, Willow expose plus que jamais la vaste gamme d’émotions que peut porter sa voix spectaculairement flexible. Dans l’excellente hover like a GODDESS, morceau ska-punk hyper dansant, elle se permet un pont vocal R&B plein de nuances, comme si Whitney Houston avait été invitée à chanter dans un brûlot de Rancid. Dans l’excellente Perfectly not close to me, chanté en duo avec le génial iconoclaste Yves Tumor, elle se sert de la tension des synthés triturés pour pousser sa voix dans ses derniers retranchements, avant d’enchaîner avec No Control, sa plus athlétique performance vocale de l’album.

La très punk BATSHIT ! conclut la séance d’écoute après seulement 29 minutes, mais ça ne fait rien, car on recommande l’écoute en boucle.

Punk rock WILLOW Roc Nation Records 8,5/10