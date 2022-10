Parce qu’il ne fait jamais rien à moitié, Kid Cudi a lancé son huitième album, Entergalactic, avec un film animé du même nom qui illustre la musique. L’album peut exister sans le film, mais prend tout son sens grâce aux images.

Marissa Groguhé La Presse

Kid Cudi a raconté en entrevue que plusieurs chansons de son plus récent album avaient été écrites avec la perspective du personnage du film. L’artiste parle d’amour et de relations, pas en tant que Scott (son vrai nom), mais plutôt en tant que Jabari, le protagoniste du long métrage qu’il a réalisé avec le producteur Kenya Barris (Black-ish).

Un album concept aussi bien réfléchi qu’exécuté est toujours bienvenu. Et Kid Cudi excelle dans l’art de proposer une œuvre qui transcende les sons et les rimes (la trilogie Man on the Moon en est l’ultime preuve). Au-delà de la musique, il y a l’histoire. Ici, sur Entergalactic, celle d’un jeune homme à qui l’amour fait peur, mais qui se voit changé par une histoire profonde et inattendue.

Dans les paroles, un sentiment universel, qui n’a rien de complexe, mais que Kid Cudi exprime avec la dextérité qu’on lui connaît. Les vers sont fluides, rythmés, le rappeur est impeccable. Il ne s’agit pas du travail le plus raffiné de Cudi. Mais c’est l’un de ses projets les plus le fun. C’est d’ailleurs tout ce qu’est cet album : un moment de plaisir, dans le rap, le R&B et la touche d’électro.

Les paroles et la musique n’ont rien de bien complexe non plus, pourtant tout est magnifiquement réalisé, particulièrement sur le plan de la production. Ty Dolla Sign (qu’on retrouve également dans le film), 2 Chainz et Don Toliver participent au disque, prêtant leur voix à des productions de Plain Pat, Skrillex, Steve Aoki, Dot da Genius et plusieurs autres producteurs de haut calibre.

Soulignons ici que le film animé Entergalactic, diffusé sur Netflix, mérite également d’être vu. Kid Cudi interprète le personnage de Jabari, Jessica Williams, la femme qu’il aime, et Timothée Chalamet, son meilleur ami. Touchant et amusant, le long métrage est un parfait complément à l’œuvre musicale.

Hip-hop Entergalactic Kid Cudi Republic Records 7,5/10