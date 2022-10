Le groupe britannique Depeche Mode sera de passage à Québec et à Montréal en avril prochain dans le cadre de la tournée qui accompagnera la sortie de leur 15e album, Memento Mori, dont la sortie a été annoncée pour le printemps.

Pierre-Marc Durivage La Presse

La formation électro et rock alternative, intronisée en 2020 au Temple de la renommée du Rock & Roll, sera au Centre Vidéotron de Québec le 9 avril et trois jours plus tard à Montréal au Centre Bell. Depeche Mode, désormais un duo depuis le décès du claviériste Andy Fletcher plus tôt cette année, débutera le 23 mars à Sacramento sa tournée mondiale par une série limitée de 10 dates dans les amphithéâtres nord-américains. Il se rendra ensuite en Europe pour une tournée estivale qui s’arrêtera notamment au Stade de France à Paris, au Stade olympique de Berlin, au Stade San Siro de Milan et au Stade Twickenham de Londres.

« Nous avons commencé à travailler sur Memento Mori au début de la pandémie et ces thèmes ont été directement inspirés de cette période, explique le guitariste Martin Gore. Après le décès de Fletch, nous avons décidé de continuer, car nous sommes convaincus que c’est ce qu’il aurait voulu et ça a vraiment donné une signification particulière au projet. »

« Fletch aurait adoré cet album, affirme de son côté le chanteur Dave Gahan. Nous avons vraiment hâte de le partager avec vous bientôt et nous sommes impatients de vous le présenter en live lors des concerts de l’année prochaine. »

La tournée Memento Mori sera la 19e pour Depeche Mode, mais sa première en cinq ans. La tournée Global Spirit, présentée en 2017 et 2018 devant plus de 3 millions d’amateurs au cours de 130 spectacles en Europe et en Amérique du Nord, a été la plus longue du groupe à ce jour. Au fil de sa longue carrière débutée en 1980, Depeche Mode a vendu plus de 100 millions de disques et joué devant plus de 35 millions de spectateurs partout dans le monde.

La mise en vente des billets au grand public débutera ce vendredi 7 octobre à 9 h, mais quelques billets seront aussi offerts en prévente à partir de la veille.