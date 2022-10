Malgré un communiqué sorti précédemment qui disait le contraire, Ringo Starr a bel et bien été déclaré positif à la COVID-19.

Stéphanie Morin La Presse

Samedi et dimanche, le légendaire batteur a a annulé au dernier moment deux concerts qu’il devait offrir au Michigan et au Minnesota avec son groupe All-Starr Band. Les directeurs des salles avaient fait mention de problèmes affectant sa voix. L’équipe de gérance de l’ex-Beatles âgé de 82 ans était restée plus vague dans ses communications, avec une déclaration révélant que le musicien était souffrant, mais qu’il n’avait pas contracté la COVID-19.

Son porte-parole précisait que Starr devrait remonter sur scène bientôt, soit mardi le 4 octobre au Canada Life Centre de Winnipeg.

Or, l’un des deux seuls Beatles toujours vivants, avec Paul McCartney, est bel et bien atteint de la COVID-19. Il a annulé les cinq prochaines dates à son calendrier de tournée, en plus des deux concerts précédemment cancellés ce week-end. Les dernières annulations concernent toutes des concerts prévus au Canada, soit à Winnipeg, Saskatoon, Lethbridge, Abbotsford et Penticton.

La nouvelle est tombée par voie de communiqué : « Nous confirmons aujourd’hui que Ringo a contracté la COVID-19 et que la tournée sera mise sur pause le temps que ce dernier se remette sur pied. Ringo espère revenir sur scène dès que possible et est en convalescence chez lui. Comme toujours, lui et le groupe All Starrs envoient de l’amour et de la paix à tous les admirateurs, qu’ils espèrent revoir sur scène bientôt. Nous tiendrons les spectateurs informés de toutes nouvelles ou changements à venir. »

La tournée nord-américaine a commencé le 27 mai et doit se terminer à Mexico les 19 et 20 octobre. Rappelons que l’ex-Beatles et son band sont passés au Centre Bell de Laval le 26 septembre.