Bien que l’extrait Spitting Off the Edge of the World soit dévoilé depuis juin dernier, l’effet est puissant quand on se consacre au nouvel album des Yeah Yeah Yeahs pour la première fois et que les accords mordants au clavier de la chanson d’ouverture résonnent dans nos oreilles.

Émilie Côté La Presse

Mais surtout, le ton est donné : Karen O, Nick Zinner et Brian Chase s’inquiètent du sort de la planète. Mama, what have you done ?, y fredonne le cœur serré Karen O, devenue mère depuis la sortie du précédent album des Yeah Yeah Yeahs paru en 2013.

Réalisé par Dave Sitek, le cinquième album du trio new-yorkais ne fait que 32 minutes, mais ses huit chansons témoignent redoutablement de l’urgence de vivre dans un monde qui se réchauffe. Bien entendu, Karen O — qui dévoile des côtés vocaux cachés — parle aussi d’amour et de la crainte de le perdre avec des mélodies viscérales (Wolf est saisissante).

Du dark disco dicte le pas des perles dansantes Fleez et Burning, alors que les Yeah Yeah Yeahs nous refont le coup de la ballade qui ramollit les jambes avec Blacktop. Enfin, sur la dernière pièce, Karen O relate — façon spoken word — une conversation qu’elle a eue avec son fils au coucher du soleil.

Si la planète ne tourne plus comme avant, s’inquiètent les membres des Yeah Yeah Yeahs sur Cool It Down, leur angoisse a inspiré l’un des albums les plus ardents de l’automne.

