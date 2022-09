Bruce Springsteen s’attaque aux Four Tops, aux Temptations, aux Supremes, à Frankie Wilson, à Jimmy Ruffin et autres légendes de la soul dans un album de reprises qui sortira le 11 novembre.

Associated Press

Le disque Only the Strong Survive porte le nom d’une chanson de Jimmy Butler, qui fait partie des 15 pièces qui y sont reprises.

« Je voulais faire un album où je ne faisais que chanter, a déclaré Springsteen dans un communiqué. Et quelle meilleure musique pour ce faire que le grand répertoire américain des années 60 et 70 ? Je me suis inspiré de Levi Stubbs, David Ruffin, Jimmy Ruffin, The Iceman Jerry Butler, Diana Ross, Dobie Gray et Scott Walker, entre autres. »

Ceux qui ont vu Springsteen en concert savent qu’il affectionne le répertoire soul. Le disque paraîtra trois mois avant le début de sa tournée avec son E Street Band.

Parmi les chansons qu’il interprétera figurent Nightshift des Commodores, The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore de The Walker Brothers, When She Was My Girl des Four Tops, I Wish it Would Rain des Temptations et Someday We’ll Be Together de Diana Ross et les Supremes.

La légende de la soul Sam Moore prête sa voix à deux des morceaux.