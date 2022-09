Deux ans après l’acclamé DiCaprio 2, le rappeur américain JID propose The Forever Story, un album ficelé à la perfection. Le corpus de 59 minutes s’écoute d’une traite, présentant une belle harmonie malgré ses multiples reliefs.

Marissa Groguhé La Presse

Le titre et les thèmes de cette nouvelle parution répondent à celui de son premier album, The Never Story. Cinq ans après ce premier disque (qui était précédé de plusieurs projets indépendants), JID est plus ambitieux que jamais. The Forever Story, dans son fond et sa forme, est un coup de poing (dans le bon sens du terme !). Renversant à plusieurs moments, le disque amène au trap la force d’une exploration sonique variée.

La façon dont une chanson comme Dance Now (dansante, comme son nom l’indique) peut précéder une autre comme Money (qui s’écoute comme une comptine) en toute cohérence démontre toute l’habileté du rappeur d’Atlanta. JID crache ses vers dans un flow limpide. Réputé pour ses textes savamment écrits, il ne déçoit pas non plus les attentes à cet égard, alors qu’il aborde son passé, ses ambitions ou la condition des Afro-Américains.

Can’t Punk Me emprunte au jazz. La fluidité de l’élocution n’a ici d’égale que la fougue de JID. Ensuite, Surround Sound, simple principal de l’album mettant aussi en vedette 21 Savage et Baby Tate, utilise ingénument la voix d’Aretha Franklin sur One Step Ahead. Sur cette pièce, JID se permet de greffer une finale qui détonne complètement avec le début de la chanson, finale d’où émane une certaine brutalité. Et puis, Kody Blu 31, juste après, débute avec des chants d’Église. Des chœurs accompagnent un refrain complètement chanté. Des cordes se joignent aux couplets rappés. Cette succession de morceaux totalement dissemblables, mais très similaires dans leur formidable impact, n’est qu’un exemple de la façon dont ce disque est bien monté.

Les collaborateurs Lil Durk, Ari Lennox, Lil Wayne, 21 Savage, Kenny Mason et plusieurs autres ajoutent leur touche à un album qui bénéficie ainsi d’encore plus de nuances. Malgré tout, l’harmonie règne, chaque pièce en accord avec les autres. Même chose côté réalisation : une vingtaine d’artistes ont confectionné les rythmes de l’album, sans qu’aucun détonne.

BadBadNotGood, Thundercat, DJ Khalil et James Blake figurent sur la longue liste de réalisateurs. Le Montréalais Kaytranada, qui a notamment travaillé sur la géniale Can’t Punk Me, s’ajoute au prestigieux alignement.

JID a eu le courage de ses ambitions, mais surtout le talent et le bon entourage pour accomplir sa vision. Le hip-hop d’Atlanta est innovateur et respecté. JID fait sans aucun doute honneur à cette réputation.

0:00 0:00 Couper le son