Avec son parcours et sa notoriété, on s’étonne que la vedette torontoise Jessie Reyez n’en soit qu’à son deuxième album avec Yessie. Quand elle a conquis le public montréalais en 2018 avec le grand spectacle extérieur d’ouverture du Festival de jazz, elle n’avait que le EP Kiddo dans sa discographie… mais déjà tellement de talent et de magnétisme.

Émilie Côté La Presse

En entrevue, Jessie Reyez a expliqué qu’elle avait profité de la pandémie pour lire des livres comme The Power of Now. Elle s’est promis de fixer elle-même ses propres normes, notamment par rapport à sa carrière. Elle a aussi voulu évacuer toute la rage qui grondait en elle et qui était propre à ses premières chansons (on se rappellera qu’elle détruisait la Corvette de son ex dans sa chanson Fuck It).

Une rupture a nourri l’inspiration de son album Yessie, mais disons que le qualificatif qui lui était associé à ses débuts, « crue », se traduit maintenant par « vraie », ce qui permet à l’artiste d’origine colombienne de se montrer sous un jour plus vulnérable. Sur les ballades Break Me Down et Mutual Friend, elle chante avec ses tripes.

Jessie Reyez fait prendre à ses chansons R&B des chemins sinueux qui nous réservent de belles surprises. On aime la simplicité acoustique de la pièce Emotional Detachement Demo et quand Jessie Reyez chante en espagnol. On craque aussi pour les arrangements nineties (à la TLC) de Hittin. Et le refrain de la pièce d’ouverture Mood ? De la bombe.

Sachez que Queen ST. W. n’est pas une ballade de plaisance sur l’artère cool de Toronto, mais bien une décharge contre un ex (et disons que cette chanson est… crue !).

Avec Yessie, Jessie Reyez a tout pour devenir le membre féminin émérite de la monarchie pop de Toronto aux côtés des Drake et The Weeknd. Son premier album Before Love Came to Kill Us est sorti au début de la pandémie alors qu’elle assurait la première partie de la tournée d’une certaine Billie Eilish. Elle a été freinée dans son élan. Qu’on lui donne maintenant le trône qu’elle mérite.

Jessie Reyez sera en spectacle au MTelus le 26 novembre.

