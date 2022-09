« Je pense ben que ça m’aiderait à toffer/si quelqu’un me décernait des trophées ! », annonce Frank Custeau dans Bravo mon cœur !, la guillerette complainte d’un éternel enfant, qui regrette qu’on n’encense plus ses moindres efforts, comme lorsqu’il était gamin. Comment ne pas compatir ?

Dominic Tardif La Presse

L’attachant traîne-savates reprend manifestement avec ce nouvel EP, Les poissons volants, là où il avait laissé, avec le drôle et désarmant Xénial Blues (2021). Le Sherbrookois chantait sur ce deuxième album en solo le folk’n’roll d’un grand flanc mou, qui peine à troquer sa passion pour la fumette contre les saines habitudes de vie que sont le jogging et l’épargne.

Punk rockeur désillusionné, apôtre de la paresse heureuse et de l’insolence douce, roi de rien ; Frank Custeau construit depuis 2018, en marge des grands courants, une œuvre sans pareille dans le paysage musical québécois, à la fois héritière de Plume Latraverse et de Fat Mike. Parolier d’exception pour qui l’autodérision tient de la seconde nature, l’ancien des Conards à l’Orange (un défunt groupe de ska) parvient à parler légèrement de sujets graves comme la précarité financière, sans en minimiser l’importance, tout en tirant la langue à cette société pour qui il ne peut y avoir de succès que dans l’hyperperformance. De plus en plus à l’aise dans un registre sérieux, il ajoute avec la pièce-titre une nouvelle entrée au catalogue local des belles chansons célébrant un amour extraordinairement simple et simplement extraordinaire.

Épaulé par Alex Crow à la réalisation, Custeau emprunte sur ce minidisque à l’americana de The Band (la batterie dans Les moustiques dansent) et s’en remet, plus généralement, à une forme de rock coloré, à entonner en chœur, des musiques d’abord utiles à éclairer des textes dont la loufoquerie et l’originalité ne parviennent pas à camoufler la sensibilité.

Frank Custeau aimerait qu’on lui remette un trophée lorsqu’il rassemble enfin le courage d’affronter sa pile de vaisselle sale. Décernons-lui-en un beau, un scintillant, pour ces Poissons volants.

