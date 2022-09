Bryan Adams et Jim Vallance

Le pouvoir du refrain dont on se souvient

« I need somebody/somebody like you », scande Bryan Adams dans le refrain d’un de ses innombrables succès, qu’il jouera fort probablement sur les scènes québécoises où sa tournée s’arrête à partir de mercredi. Ils avaient tous les deux besoin l’un de l’autre : la star et son principal partenaire d’écriture, Jim Vallance, se racontent à quelques semaines de leur intronisation au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens.