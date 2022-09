Backstreet Boys

Le seul boys band qui dure

En octobre 1996, les Backstreet Boys ont lancé leur premier album officiel, et c’est au Québec que leur succès est né. À l’époque, qui aurait cru que les BSB rempliraient encore 25 ans plus tard – et pour la 19e fois ! – le Centre Bell ? Retour sur le phénomène avec Sonia Benezra et deux vétérans de l’industrie de la musique qui ont accompagné les BSB à leurs débuts.