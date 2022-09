Trois jours après le début de la tournée d’Arcade Fire, dont elle assurait la première partie, la musicienne canadienne Leslie Feist s’est retirée en raison des allégations d’inconduites sexuelles contre le chanteur Win Butler. Elle dit avoir besoin de « prendre [s]es distances de cette tournée, pas de cette conversation ».

Alexandre Vigneault La Presse

Dans un long billet publié sur Instagram, Feist a raconté avoir pris connaissance des allégations après une répétition alors qu’elle et son groupe étaient déjà à Dublin, là où la tournée d’Arcade Fire a été lancée mardi. La nouvelle leur a visiblement fait l’effet d’un choc. « Nous n’avons pas eu le temps de nous préparer à ce qui s’en venait, écrit-elle, et encore moins de décider de ne pas traverser l’océan pour aller dans l’œil de la tempête. »

Elle a néanmoins réagi promptement : dès le premier concert, elle a choisi de donner les profits de la vente de ses items promotionnels à une organisation irlandaise d’aide aux femmes victimes de violence, Women’s Aid. Elle raconte toutefois avoir été prise dans un grand dilemme : « Continuer la tournée aurait symbolisé que je défendais Win Butler ou que j’ignorais la souffrance qu’il a causée et me retirer impliquait que j’étais à la fois juge et le jury. »

Les allégations ont relancé « une conversation qui est plus grande que moi, plus grande que mes chansons et certainement plus grande que n’importe quelle tournée de rock'n'roll », poursuit-elle. Feist précise dans son billet avoir vécu, comme tout le monde, des expériences s’inscrivant « dans le spectre allant de la masculinité toxique à la misogynie envahissante » et qui peuvent aller jusqu’à l’agression physique, psychologique, émotionnelle ou sexuelle. Que la route pour se guérir de mauvais traitements est jalonnée de solitude. « Je ne peux pas régler ça en quittant [la tournée], je ne peux pas régler ça en restant. Mais ça ne peut pas continuer », dit-elle.

« Je suis imparfaite et je vais naviguer avec imperfection à travers cette décision, mais je suis sûre que la meilleure façon de prendre soin de mon groupe, de mon équipe et de ma famille est de prendre mes distances avec cette tournée, pas de cette conversation », écrit-elle encore.

Feist a assuré la première partie des deux concerts dublinois d’Arcade Fire, mardi et mercredi. Entendre ses propres chansons dans ce contexte lui a semblé totalement incohérent. « J’ai toujours écrit des chansons qui nomment mes propres difficultés, aspiré à être la meilleure version de moi-même possible et à prendre mes responsabilités lorsque nécessaire, conclut-elle. Je prends mes responsabilités et je rentre à la maison. »

Le retrait de Feist survient quelques jours seulement après la publication par le média américain Pitchfork d’une enquête contenant des allégations selon lesquelles Win Butler, 42 ans, aurait eu des relations inappropriées avec quatre personnes. Le chanteur a n’a pas nié les relations, mais a assuré qu’elles étaient toutes consensuelles.

La publication de l’enquête de Pitchfork a suscité des appels à l’annulation de la tournée d’Arcade Fire, qui doit se terminer à Montréal, le 3 décembre. Rien n’indique pour le moment que le groupe ou des promoteurs la remettent en question. Des appels au boycottage ont aussi été lancés ces derniers jours. CBC Music, notamment, a annoncé dès mardi qu’elle cessait de diffuser les chansons du groupe.