Drake, The Weeknd et Justin Bieber en lice dimanche soir

(New York) Les MTV Video Music Awards, qui récompensent notamment les vidéo-clips de l’industrie de la musique aux États-Unis, sont de retour ce dimanche avec certains des plus grands noms de la musique en lice dans plusieurs catégories.

Associated Press

Les artistes Lil Nas X, Jack Harlow et Kendrick Lamar dominent la compétition avec sept nominations chacun. La collaboration de Harlow et Lil Nas X, Industry Baby, a propulsé leurs nominations, les plaçant en compétition pour l’artiste de l’année avec le rappeur et compositeur canadien Drake, Bad Bunny, Ed Sheeran, Harry Styles et Lizzo.

Suivent de près les chanteurs Harry Styles et Doja Cat, qui récoltent six nominations chacun tandis que Ed Sheeran, Billie Eilish, Drake, Dua Lipa, Tayler Swift et le Torontois The Weeknd sont en nomination dans cinq catégories.

Les vedettes Jack Harlow, LL Cool J et Nicki Minaj animeront le gala qui se déroulera au Prudential Center de Newark, au New Jersey, qui sera diffusé à partir de 20 h, heure de l’Est.

La chanteuse Nicki Minaj interprétera les grands succès de sa carrière avant d’être honorée à son tour pour avoir été avant-gardiste avec son style dans le monde du hip-hop, brisant les barrières et la propulsant au titre de superstar. Le prix qu’elle recevra porte le nom du regretté chanteur Michael Jackson.

Eminem, Snoop Dogg, les Red Hot Chili Peppers et Bad Bunny monteront également sur scène pour divertir la foule.

L’artiste la plus primée de l’histoire des MTV n’est nulle autre que Madonna, qui s’est vue remettre 20 statuettes au fil des ans. La chanteuse américaine peut se vanter d’être la seule artiste qui compte au moins une nomination à chacun des MVA durant cinq décennies. Elle a obtenu sa 69e nomination pour son 14e album studio Madame X.

Le rappeur Kendrick Lamar fait un retour parmi les nommés pour la première fois depuis 2018, avec des nominations dans les catégories meilleur hip-hop, meilleure mise en scène, meilleurs effets visuels, le meilleur montage et une catégorie connue sous le nom de « video for good » ; ses chansons Family ties et N95 sont en compétition pour la meilleure cinématographie.

Le rappeur canadien Drake est pour sa part en nomination dans la catégorie vidéo de l’année pour sa chanson Way 2 Sexy.

Un autre Ontarien bien connu, le chanteur Justin Bieber est en nomination avec The Kid LAROI dans la catégorie chanson de l’année pour leur succès Stay.