En pleine période caniculaire, les gars d’Osees – aka The Ohsees, The Oh Sees, Thee Oh Sees et Oh See, etc. – ont fait courir leurs doigts sur les cordes de leurs guitares électriques, ont sué à grosses gouttes sur les amplificateurs, ont crié à pleins poumons dans les micros et battu les tambourins sans retenue, le temps d’enregistrer A Foul Form, leur 26e album (!).

Philippe Beauchemin La Presse

À l’écoute, l’amateur de métal garage et de rock lourd et rapide y trouvera un grand plaisir auditif. Le groupe californien propose des compositions dynamiques – pour ne pas dire dynamites –, courtes (8 des 10 pièces font moins de 2 minutes, l’album complet dure moins de 22 minutes), brutales, directes et, surtout, sans compromis.

Au micro, le bourreau de travail John Dwyer – en plus d’être le leader de la formation, il est à la tête de la maison de disques Castle Face – crie et dénonce les abus (post-)pandémiques : brutalité policière normalisée, individualisme effréné, perte de contrôle environnemental, masculinité toxique et misogynie omniprésente dans le monde réel comme virtuel (« Are you living in a lie ? Hey you, think you better light up, hiding in the shadow, a peaceful way to die », entend-on sur la pièce titre). Sans attendre les explications de ses contemporains sur toutes ces dérives, il lance sur la pièce Funeral Solution : « What the fuck is going on ? Human life is not that long. Why die every night ? » Voilà de bonnes questions, en effet.

Pour appuyer sa violente diatribe, des sonorités sludge rock (les cordes des guitares entendues sur Fucking Kill Me semblent être enduites de beurre, tellement elles sonnent grasses !), thrash metal (Scum Show rappelle la belle époque du hardcore, au début des années 1980... D.R.I. nous vient en tête) et psych-rock se font entendre. C’est vrai, Osees nous a habitués à des arrangements plus complexes par le passé, mais pour un disque enregistré à la va-vite dans le sous-sol de Dwyer – le Stu Stu Studio ! –, A Foul Form est un brûlot bien en phase avec la brutalité de notre époque.