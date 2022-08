C’est de la triche ! Comment la compétition peut-elle rivaliser lorsque l’un des réalisateurs les plus polyvalents de son époque et l’un des rappeurs les plus accomplis de l’histoire s’unissent pour créer un album ?

Pascal LeBlanc La Presse

En plus, la paire a recruté d’autres artistes remarquables tels Raekwon, Joey Bada$$, Michael Kiwanuka, A$AP Rocky, Run the Jewels et Conway the Machine pour faire de Cheat Codes l’une des meilleures offrandes rap sorties cette année.

L’union de Danger Mouse et Black Thought est gagnante et leur triomphe s’entend sur chacune des 12 pièces. « Wind in my face, hound at my heels / At the end, I’m winning this race, only then can I chill », rappe Black Thought, qui ne semble pas prêt à se reposer après plus de trois décennies comme principal MC de The Roots.

On le voit briller au Tonight Show de Jimmy Fallon depuis 2014 et il a démontré son habileté à peindre avec les mots lors de freestyles époustouflants puis avec sa trilogie Streams of Thought, mais le talent de Black Thought n’a jamais été autant magnifié que sur Cheat Codes. Même avec parfois de la distorsion dans la voix ou une impression de distance entre lui et le micro, ses mots nous atteignent, ses récits nous touchent et sa verve nous impressionne.

La production de Danger Mouse y est pour beaucoup, lui qui n’avait pas réalisé d’album rap depuis The Mouse and the Mask, en 2005. Entre les deux, il a composé la musique des disques de Gnarls Barkley et de Broken Bells, puis collaboré avec The Black Keys, Beck, Norah Jones, U2, Adele et les Red Hot Chili Peppers, pour ne nommer que ceux-là.

Son retour aux gros beats était donc très attendu. Et il n’a pas déçu ! Ses percussions frappent comme il se doit, mais ses superpositions d’instruments, ses variations rythmiques et ses mélodies entraînantes sont plus raffinées que la moyenne.

Il avait même gardé en réserve un couplet du regretté MF DOOM qu’il avait enregistré alors qu’ils formaient ensemble DANGERDOOM. Il le dévoile enfin sur la pièce Belize. Des frissons !