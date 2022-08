PHOTO RICHARD SHOTWELL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Drake, artiste le plus recherché sur Shazam

Depuis sa création en 2002, Shazam permet aux amateurs de musique du monde entier d’identifier rapidement une chanson. Au sommet du palmarès des artistes les plus recherchés sur l’application depuis son lancement trône le rappeur canadien Drake avec plus de 350 millions de recherches.

Véronique Larocque La Presse

Pour souligner son 20e anniversaire, Shazam lève le voile sur une foule de données recueillies au fil des quelque 70 milliards de recherches effectuées par les utilisateurs de l’application.

La chanson la plus recherchée ? Dance Monkey, de Tones And I, trouvée par l’application 41 millions de fois.

On apprend aussi que Butter, de BTS, est la pièce qui a atteint le million de recherches le plus rapidement. En seulement neuf jours, ce nombre impressionnant d’utilisateurs avait demandé à Shazam quels étaient le titre et l’artiste derrière ce morceau K-pop.

La pièce qui a récolté le plus rapidement 10 millions de recherches sur l’application rachetée par Apple en 2017 est toutefois Shape of You, d’Ed Sheeran. Un record établi en 87 jours.

Les nostalgiques se demanderont peut-être quelle a été la première chanson recherchée par l’application. La réponse : Jeepster, de T. Rex, le 19 avril 2002.