Lamont Dozier 1941-2022

Le coauteur de Stop ! In The Name of Love meurt à 81 ans

(New York) Lamont Dozier, l’un des plus grands chanteurs et auteurs-compositeurs de soul du label Motown, qui a écrit pour The Supremes, Marvin Gaye et The Isley Brothers, est mort à l’âge de 81 ans, a annoncé son fils mardi.