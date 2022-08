La chanteuse Olivia Rodrigo rendra hommage à Alanis Morissette à l’occasion de son intronisation au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens, le 24 septembre prochain à Toronto.

Pierre-Marc Durivage La Presse

La jeune chanteuse américaine, qui a déjà partagé la scène avec Morissette en mai dernier à Los Angeles pour y chanter l’indémodable You Oughta Know, sera au Massey Hall pour procéder à l’intronisation de la rockeuse originaire d’Ottawa. Dans une entrevue au magazine Exclaim !, Olivia Rodrigo a indiqué avoir été frappée de plein fouet quand elle a entendu Alanis Morrissette pour la première fois, alors qu’elle n’avait que 13 ans. « Quand j’ai entendu Perfect, je me suis dit “Mon Dieu, on peut écrire des chansons comme celles-là ?” J’ai commencé à voir la musique et la composition d’une manière complètement différente. »

En plus de la présence de Rodrigo à la cérémonie, la consécration d’Alanis Morrissette sera marquée par les performances d’Alessia Cara, JP Saxe et Ruby Waters, qui interpréteront quelques grands succès de l’autrice-compositrice-interprète canadienne qui a marqué au fer rouge la scène grunge des années 1990, tout particulièrement avec son album Jagged Little Pill, lancé en 1995.

PHOTO PATRICE LAROCHE, ARCHIVES LE SOLEIL Alanis Morissette lors de sa prestation au Festival d’été de Québec, le 15 juillet dernier

La cérémonie de cette année, animée par Marie-Mai, sera particulièrement relevée, avec entre autres l’intronisation de Bryan Adams et de son complice Jim Vallance, dont le travail d’auteur-compositeur a été récompensé quatre fois aux prix Juno, le compositeur de renom David Foster, qui a collaboré de près avec Céline Dion et Whitney Houston, ainsi que le chanteur franco-manitobain Daniel Lavoie, auteur de nombreux succès dont l’incontournable Ils s’aiment. Chad Kroeger, Corey Hart, Jessie Reyez, Charlotte Cardin, Serena Ryder, Deborah Cox, Pierre Lapointe, Bobby Bazini, Bruno Pelletier et Marie-Mai seront sur scène pour interpréter quelques-uns des classiques des artistes intronisés.

Par ailleurs, dans une cérémonie qui s’est déroulée à Montréal au Théâtre Jean-Duceppe le 7 août, Daniel Lavoie a procédé à l’intronisation de l’auteur-compositeur-interprète Sylvain Lelièvre. Le chanteur québécois, décédé en avril 2002, avait déjà reçu un premier hommage du Panthéon canadien à l’occasion de l’intronisation de sa mémorable chanson Marie-Hélène, en 2015.