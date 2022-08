Une controverse en ligne force Beyoncé à modifier sa nouvelle chanson Heated.

Marc-André Lemieux La Presse

Tirée de Renaissance, le plus récent album de l’artiste américaine paru vendredi, la pièce contenait des paroles que certains internautes ont qualifiées de « capacitistes », soit discriminatoires envers les personnes atteintes de handicap. Dans la chanson, fruit du travail d’un collectif de 10 auteurs, Beyoncé chante : « Spazzin’on that ass, spazz on that ass. »

Des critiques ont fusé sur l’usage du mot « spazz », qui évoque — en termes médicaux — l’état d’une personne spasmodique, c’est-à-dire qui souffre de spasmes musculaires involontaires. Au cours du week-end, des auditeurs ont pris d’assaut les médias sociaux pour décrier la situation. L’emploi du mot a également fait l’objet d’un article d’opinion dans The Guardian.

Dans une déclaration publiée lundi, l’équipe de Beyoncé a indiqué que l’expression, qui n’avait « pas été employée de manière à créer du mal intentionnellement », allait être remplacée.

Fait à signaler, la polémique entourant Heated survient un peu plus d’un mois après une controverse similaire impliquant Lizzo. La chanteuse avait employé le même mot dans Grrrls, une chanson extraite de Special, son dernier disque. La star avait rapidement remplacé le terme, affirmant qu’elle voulait éviter de « promouvoir un langage offensant ».