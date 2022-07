Mundial Montréal, évènement-vitrine réunissant artistes et professionnels de l’industrie de la musique issue de la diversité culturelle, vient d’annoncer les huit premiers artistes de sa douzième édition.

Marissa Groguhé La Presse

Parmi la sélection, on retrouve le Helsinki-Cotonou Ensemble, fusion funk et afrobeat finno-béninois, le duo suédois Symbio, le groupe de percussions coréennes groove & et le groupe de folk traditionnel québécois Le Diable à Cinq.

Polky, Nohe & Sus Santos, Moneka Arabic Jazz et Lengaïa Salsa Brava s’ajoutent aux premiers artistes annoncés.

Du 15 au 18 novembre prochain, en personne à Montréal et via les plateformes de réseautage virtuel, Mundial Montréal permettra à des artistes de performer devant plus de 300 professionnels du milieu, dont des délégués internationaux et nationaux.

Les billets pour le Mundial Montréal sont mis en vente dès aujourd’hui jusqu’au 5 septembre.