Harry Styles a obtenu sa première sélection au Mercury Prize pour son troisième album solo. Il rivalise pour le prix du meilleur album britannique de l’année avec des artistes comme l’auteur-compositeur-interprète Sam Fender et la rappeuse Little Simz.

ASSOCIATED PRESS

Styles a été présélectionné mardi pour son album Harry’s House, qui est resté six semaines en tête du palmarès britannique, soit plus longtemps que tous les albums qu’il a enregistrés en tant que membre du boys band One Direction réunis.

Parmi les 12 albums en lice pour le Mercury Prize de cette année figurent Seventeen Going Under de Fender et Sometimes I Might Be Introvert de Little Simz.

L’actrice Jessie Buckley, qui a récemment remporté l’Olivier de la meilleure actrice dans une comédie musicale pour son rôle de Sally Bowles dans Cabaret, figure également sur la liste pour For All Our Days That Tear The Heart, son album avec l’ancien guitariste de Suede, Bernard Butler.

Un jury composé notamment des musiciens Jamie Cullum et Anna Calvi a sélectionné les finalistes.

La remise des prix aura lieu le 8 septembre à Londres, avec des prestations en direct de la plupart des artistes présélectionnés.