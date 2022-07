Les vedettes internationales sont de retour au parc Jean-Drapeau pour le premier « vrai » festival Osheaga depuis 2019. Mais au-delà des Future, Dua Lipa et Arcade Fire, ce serait une erreur de négliger les noms qui figurent en plus petits caractères sur l’affiche de l’évènement phare d’evenko. Nos journalistes dévoilent huit de leurs coups de cœur, à découvrir avant le coucher du soleil dans l’île Sainte-Hélène ou dans le confort de votre foyer.

girl in red

PHOTO CYRIL ZINGARO, ASSOCIATED PRESS La Norvégienne girl in red en prestation au festival de Montreux, en Suisse, plus tôt ce mois-ci

girl in red est le projet de la Norvégienne Marie Ulven Ringheim qui, à 23 ans, accumule des millions d’écoutes en ligne. Depuis la sortie de son simple i wanna be your girlfriend en 2018, elle conquiert un nombre grandissant d’amateurs de musique et de critiques. Son indie pop mélancolique parle d’amour, de santé mentale, mais aussi de son expérience en tant que personne queer. girl in red est une « icône LGBTQ+ », a clamé le magazine Paper dans un portrait qu’il lui a consacré.

À écouter si vous aimez : King Princess, Phoebe Bridgers, Taylor Swift

Scène de la Rivière Bell, le dimanche 31 juillet, 17 h 40

0:00 0:00 Couper le son

Marissa Groguhé, La Presse

Edwin Raphael

PHOTO ANDRÉ RAINVILLE, FOURNIE PAR EVENKO Edwin Raphael

Pour ceux qui aiment se faire bercer au son de paroles et de mélodies tout en mélancolie, Edwin Raphael saura sûrement vous contenter. Originaire de Dubaï, mais installé à Montréal depuis des années, le musicien propose une indie folk penchant entre l’ombre et la lumière. Ses histoires sont racontées dans une prose aussi envoûtante que la mélodie qui l’enrobe. Sa sensibilité le mène à créer une musique introspective et empreinte de vulnérabilité, dans laquelle il n’hésite pas à parler d’anxiété comme de romance.

À écouter si vous aimez : Ben Howard, Matt Holubowski

Scène des Arbres Sirius XM, le samedi 30 juillet, 14 h 15

0:00 0:00 Couper le son

Marissa Groguhé, La Presse

Skiifall

PHOTO FOURNIE PAR EVENKO Skiifall

Skiifall (Shemar McKie) est un rappeur vers lequel toutes les oreilles se tendent ces derniers temps. Originaire de l’île de Saint-Vincent, mais Montréalais d’adoption, il est une des figures montantes du drill, ce style de hip-hop que Britanniques et Américains connaissent bien, mais que le Québec n’a pas encore mis de l’avant. Ainsi Skiifall fait-il ses marques à Londres. Invité à faire la trame sonore d’une campagne de Louis Vuitton, il a participé à une séance de la populaire chaîne YouTube COLORS et il a été en tournée avec Badbadnotgood : Skiifall est à la conquête du monde.

À écouter si vous aimez : Stormzy, Chief Keef

Scènes des Arbres Sirius XM, le samedi 30 juillet, 16 h 45

0:00 0:00 Couper le son

Marissa Groguhé, La Presse

Parcels

PHOTO VALERY HACHE, AGENCE FRANCE-PRESSE Parcels sur scène au Nice Jazz Festival, plus tôt ce mois-ci

Quoi de mieux que du disco pour ranimer la flamme de la fête ? Le genre popularisé à la fin des années 1970 inspire une nouvelle génération de créateurs, de Clara Luciani à Lizzo. Dans une veine plus indie-rock, le quintette australien Parcels connaît un franc succès sur les plateformes d’écoute. Cela ne gâche rien que Daft Punk ait reconnu en lui un digne successeur, au point de cosigner son entraînante Overnight avant d’accrocher ses casques argentés. Parcels a de l’ambition : son album double Day/Night est un fantasme de studio parsemé d’interludes orchestraux. Mais la formule prête aussi aux bains de foule, comme en font foi les captations de concerts que le groupe publie sur YouTube.

À écouter si vous aimez : Daft Punk, Nile Rodgers, Steely Dan

Scène verte, le vendredi 29 juillet, 18 h 15

0:00 0:00 Couper le son

Frédéric Murphy, La Presse

King Hannah

PHOTO KATIE SILVESTER, FOURNIE PAR EVENKO King Hannah

On a découvert, en 2020, ce duo formé de Hannah Merrick et de Craig Whittle par une première chanson lancinante au titre alléchant — Crème Brûlée. On poursuit l’écoute depuis, enchaînant les pièces des deux disques parus au cours des 24 derniers mois. On est ici dans un monde de guitares distorsionnées, de voix détachée et de rock américanisé, même si les deux musiciens sont originaires de Liverpool. Cette musique est en accord avec des textes matures et terre-à-terre, bien collés sur la réalité d’une jeunesse qui a souffert de la pandémie.

À écouter si vous aimez : Yo La Tengo, Sharon Van Etten

Scène des Arbres, le vendredi 29 juillet, 17 h 20

0:00 0:00 Couper le son

Philippe Beauchemin, La Presse

Turnstile

PHOTO JIMMY FONTAINE, FOURNIE PAR L’ARTISTE Turnstile

Bien qu’elle soit associée à la scène hardcore, la formation de Baltimore envisage le genre de manière fluide, davantage comme un canevas de base que comme un cahier des charges auquel obéir. Glow On, son troisième album paru en août dernier, a tout pour rassasier ceux et celles qui, dans les années 1990, écoutaient ce qu’on appelait du rock alternatif. Ses déflagrations mélodiques sont autant d’invitations à se casser la voix et à jeter son poing dans les airs.

À écouter si vous aimez : Jane’s Addiction, être en bedaine

Scène de la Vallée, le vendredi 29 juillet, 19 h 50

0:00 0:00 Couper le son

Dominic Tardif, La Presse

100 gecs

PHOTO NIC JOHN, FOURNIE PAR L’ARTISTE 100 gecs

De l’hyperpop ? C’est à ce migrogenre qu’appartient l’œuvre volontairement tarabiscotée de 100 gecs, duo américain qui place dans son grand malaxeur d’influences tout ce qui lui tombe sous la main. Indissociables de la culture web, leurs morceaux condensent 50 ans de culture populaire en des brûlots maximalistes de deux minutes, qui sonnent comme si votre appareil radio se tapait une crise d’épilepsie. Excessive, étourdissante, tapageuse : il serait plus adéquat de comparer leur musique à un manège de La Ronde qu’à celle d’un autre artiste.

À écouter si vous aimez : Charlie XCX, CRABE

Scène verte, le samedi 30 juillet, 19 h 50

0:00 0:00 Couper le son

Dominic Tardif, La Presse

Lucy Dacus

PHOTO EBRU YILDIZ, FOURNIE PAR L’ARTISTE Lucy Dacus

Avec Phoebe Bridgers et Julian Baker, ses camarades au sein du supergroupe boygenius, Lucy Dacus compte parmi les plus brillantes représentantes d’une cohorte de créatrices indie rock qui s’expriment dans leurs chansons comme on se confierait à un proche. Sur Home Video, un troisième album aussi comique et bouleversant que la vie peut l’être, l’Américaine fouille ses souvenirs d’enfance, se remémore ses premières expériences sexuelles ou ses étés dans un camp biblique. La vulnérabilité est chez elle une force.

À écouter si vous aimez : Mitski, Big Thief

Scène de la Vallée, le dimanche 31 juillet, 19 h 05

0:00 0:00 Couper le son

Dominic Tardif, La Presse