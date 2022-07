Les festivaliers étaient nombreux à avoir pris la direction des plaines d’Abraham jeudi soir pour aller écouter le chaleureux Jack Johnson et sa musique rassembleuse. L’artiste hawaïen n’a pas perdu de temps en montant sur scène. Après avoir salué les spectateurs en français, il a commencé à gratter sa guitare et a chanté If I Had Eyes.

Valérie Marcoux Le Soleil

Attentive et heureuse, la foule a offert un bel accueil à la vedette de la soirée qui s’est permis à quelques reprises de taquiner les spectateurs de la zone VIP. Jack Johnson leur a gentiment fait remarquer qu’ils dansaient moins que les personnes qui se trouvaient dans l’autre section de l’avant-scène.