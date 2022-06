Après avoir coréalisé une chanson pour le blockbuster Top Gun : Maverick, le Lavallois John Nathaniel signe la réalisation de deux chansons interprétées par Shawn Mendes qui figureront dans le film Lyle, Lyle, Crocodile.

Émilie Côté La Presse

Réalisée par Will Speck et Josh Gordon, Lyle, Lyle, Crocodile est une comédie musicale familiale qui met en vedette Javier Bardem et Constance Wu.

Shawn Mendes prête pour sa part sa voix à celle du personnage fantastique de crocodile (qui aide un jeune garçon à apprivoiser son déménagement à New York). Deux chansons qu’il interprète sont réalisées par l’auteur-compositeur lavallois John Nathaniel, à qui nous consacrions récemment un portrait, qui est notamment un proche collaborateur du groupe One Republic.

L’une des chansons a pour titre Top of the World et on peut l’entendre dans la bande-annonce du film.

John Nathaniel s’est vu confier le mandat pour Lyle, Lyle, Crocodile par Pasek et Paul, gagnants de l’Oscar de la meilleure chanson originale pour La La Land. « Réaliser des chansons pour une comédie musicale était une première pour moi et tout un contraste avec la chanson I Ain’t Worried de OneRepublic qui se retrouve dans Top Gun : Maverick. C’est un beau défi et un réel gage de confiance », a-t-il commenté.