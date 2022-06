L’ancienne bibliothèque Saint-Sulpice, dans le Quartier latin, aura une nouvelle vocation : elle accueillera la Maison de la chanson et de la musique du Québec. L’annonce a été faite jeudi par le premier ministre François Legault et la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, à la Grande Bibliothèque, soit à proximité de l’édifice patrimonial situé au 1700, rue Saint-Denis.

Alexandre Vigneault La Presse

« On veut que ce nouveau lieu fasse découvrir la musique d’ici aux Québécois, jeunes et moins jeunes, aux nouveaux arrivants et aux touristes. Qu’elle donne le goût de découvrir la musique d’ici et, à travers elle, nos grands artistes et notre culture », a dit le François Legault par voie de communiqué.

Le projet de Maison de la chanson et de la musique (MCM), piloté entre autres par l’animatrice et conceptrice Monique Giroux et le parolier Luc Plamondon, vise une mise en valeur de la chanson et de la musique au sens large. Elle entend devenir la « vitrine de la chanson québécoise » d’hier et d’aujourd’hui offrant des « activités immersives » et en permettant notamment de consulter des archives écrites, sonores, numériques et visuelles.

Or, la MCM ne semble pas vouloir être un simple musée. Il est question de résidences d’artistes, de favoriser les rencontres autour de la chanson, de miser sur la création, de classes de maîtres et même de pratiquer la musique. L’ambitieux concept sera mené conjointement par ÉCHO SONORE, OBNL présidé par Monique Giroux qui a initié le projet de MCM, et Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« La chanson et la musique québécoises avaient besoin d’une maison, la première leur soit exclusivement consacrée, avec des locaux où l’on puisse les conserver, les raconter et les projeter dans le futur », a dit Monique Giroux, qui se réjouit de voir le projet se concrétiser à la bibliothèque Saint-Sulpice, édifice sur lequel elle avait un œil depuis le début.

« [La chanson] nous fait vibrer et nous rend fiers de qui on est. Elle chante notre histoire et notre territoire », a aussi dit le premier ministre, qui a beaucoup parlé de fierté ces dernières semaines à l’Assemblée nationale. L’annonce du gouvernement au sujet de la MCM coïncide avec les festivités de la fête nationale qui auront lieu jeudi et vendredi un peu partout dans la province.