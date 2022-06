Un hommage musical a été rendu à la regrettée écrivaine québécoise Nelly Arcan. La chanteuse française Pomme, qui avait annoncé la sortie de son nouvel album il y a quelques jours, a dévoilé le vidéoclip de sa nouvelle chanson Nelly.

Hénia Ould-Hammou La Presse

« J’aurais voulu le soir confier tes peines à la nuit ou les porter sur mon dos », chante Pomme. Vêtue de blanc et suspendue à des fils, elle rend hommage à la vie, à l’œuvre et à la mort de la figure féministe québécoise. L’écrivaine du récit autofictionnel Putain est incarnée par l’artiste française dans le vidéoclip.

On peut même entendre un extrait d’une entrevue de Nelly Arcan dans la vidéo : « Il y a toujours le regard qui finalement nous commande à être toujours très belle et quand on se voit en photo, on perd le contrôle de son image. » Des propos qui rappellent son combat féministe.

« C’est la chanson la plus deep et le clip le plus intense que j’ai fait de ma vie », a exprimé la chanteuse sur son compte Twitter.

Une réédition de son album Les failles lui avait valu le prix de l’album révélation de l’année lors des Victoires de la musique en 2020. Son prochain album Consolation sortira le 26 août.