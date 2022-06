La météo impétueuse a eu raison de plusieurs concerts extérieurs jeudi soir aux Francos.

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

La performance de la chanteuse pop-jazz Florence K, prévue à 17 h au Silo Brasseur de Montréal, a été annulée « en raison de la pluie et des orages ».

C’est bien vite les spectacles du duo électro-pop français The Pirouettes, sur la grande scène extérieure, et de Valence, connu entre autres grâce à Pruneau, qui ont subi le même sort. « D’autres nouvelles suivront pour le reste de la soirée selon l’évolution des conditions météorologiques », écrit le festival dans un communiqué.

L’artiste française Juliette Armanet, derrière l’album disco-pop Brûler le feu, doit toujours se produire sur la scène principale sur le coup de 21 h. Il s’agit de la seule chanteuse outremer à l’affiche d’un concert principal gratuit de ces 33es Francos.

« La santé et la sécurité des festivaliers et festivalières, des artistes et de nos équipes sont nos priorités en tout temps », assurent les organisateurs.