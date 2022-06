(New York) Silencieux pendant deux ans, le Temple de la renomme des auteurs de chansons aux États-Unis devait accueillir jeudi soir un ensemble très diversifié d’artistes pour sa promotion 2022, dont la diva pop Mariah Carey, le duo de producteurs auteurs The Neptunes, les Eurythmics, le bluesman psychédélique Steve Miller et les Isley Brothers.

Mark Kennedy Associated Press

Lors de ce gala, jeudi à New York, Lil Nas X recevra le Hal David Starlight Award qui récompense « les jeunes auteurs-compositeurs doués qui ont un impact significatif dans l’industrie de la musique via leurs chansons originales ».

Le gala a été décrit comme un croisement entre les Grammy et les cérémonies d’intronisation au Temple de la renomme du rock and roll.

Les auteurs sont admissibles à l’intronisation après avoir écrit des chansons à succès pendant au moins 20 ans. L’auguste ordre a ainsi accueilli des auteurs-compositeurs emblématiques tels que Burt Bacharach, Missy Elliott, Paul McCartney, Bruce Springsteen, Paul Simon, Billy Joel et Carly Simon. Les nouvelles listes annuelles sont votées par les membres.

Les lauréats qui ne sont pas des interprètes sont cette année William « Mickey » Stevenson, producteur pendant l’âge d’or de Motown, et Rick Nowels, qui a coécrit plus de 60 chansons qui ont atteint le palmarès « Top 20 » dans le monde, dont le grand succès mondial de Belinda Carlisle Heaven is a Place on Earth.

Le grand auteur-compositeur Paul Williams recevra le prix Johnny Mercer, plus grand honneur décerné par le Temple de la renommée. Une dirigeante de chez Universal, Jody Gerson, recevra le prix Abe Olman de l’édition musicale.