Près de 45 ans après sa parution, Traversion, album d’Offenbach qui ressemble à une compilation tant les succès y surabondent, connaîtra enfin une réédition sur vinyle.

Dominic Tardif La Presse

Lancé en 1978, Traversion marque le passage entre les deux principaux alignements ayant façonné l’histoire du groupe rock. Après le départ du poète Pierre Harel en 1974, puis ceux du bassiste Michel Lamothe et du batteur Roger Belval en 1977, les troupes sont décimées. Mais l’arrivée en 1978 des Ontariens John McGale (guitare) et Breen LeBœuf (basse et voix) ragallairdise la bande à Gerry.

Le parolier de Beau Dommage Pierre Huet, une autre valeureuse recrue, met dans la bouche de Boulet des mots cousus main, dont ceux de J’ai l’rock’n’roll pis toé, Je chante comme un coyote et Je l’sais ben. C’est aussi sur Traversion que se trouvent Mes blues passent pu dans’porte (une très rare composition cosignée par Gerry et Breen) et Ayoye, chanson pour l’éternité écrite par l’homme de théâtre André Saint-Denis du point de vue d’un cheval agonisant.

photo tirée de la page facebook de Return to analog La nouvelle édition de Traversion

Réédité en 1983, Traversion n’avait depuis jamais connu d’autres versions et demeure à ce jour absent des plateformes d’écoute en continu. Grâce à l’étiquette montréalaise Return to Analog Records, le disque récipiendaire du Félix du microsillon rock de l’année effectuera un retour dans les bacs, le 18 juin, à l’occasion du Record Store Day Drops, un évènement lors duquel des items dont la production a été retardée par la pandémie seront enfin mis en vente. De quoi se décapsuler une ou deux bières.