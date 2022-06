Surf de foule, guitare fracassée, acrobaties quasi olympiques, dandinements convulsifs, projections en temps réel, ode à l’acceptation : Hubert Lenoir, mardi sur la scène phare des Francos, a été… Hubert Lenoir. Exubérant, disjoncté, total.

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

Devant son parterre le plus imposant en carrière, le héros de la soirée a foulé la scène avec un léger retard en catapultant Golden Days, non sans d’abord pousser un cri primal, le premier d’une sacrée flopée.

La deuxième pièce n’avait pas libéré ses premières notes que le chanteur, attriqué d’une veste de construction luminescente et d’une casquette de l’ONF, s’offrait un plongeon dans la foule, le premier d’une… sacrée flopée.

Ceux qui ont déjà observé le spécimen en concert mesurent sa jouissive propension à la démesure. Ça s’est avéré pendant Mtl style libre, elle aussi tirée du récent et très dense Pictura de ipse (2021). Hubert Lenoir profitera de la pièce quasi rappée pour dévoiler la délicate robe blanche dissimulée sous son blouson de chantier.

« Combien de filles y faut j’fuck pour que mes amis m’admirent ? / Combien de dicks y faut j’suck que je sois assez queer ? »

Pas de censure avec Lenoir : « Vous êtes venus avec vous, vous êtes venus avec votre mère qui m’haït un peu », a présumé avec lucidité le plus punk des rockeurs, qui regrettera plus tard avoir reçu de nombreuses « menaces de mort homophobes » à ses débuts.

C’est pendant Dimanche soir que l’énergie s’est catalysée au parterre, alors qu’un corps à corps de circonstance (mosh pit) a pris forme sans jamais vraiment ralentir. Sinon pendant l’accalmie cuivrée de Si on s’y mettait, l’une des quatre propositions de mardi empruntées à Darlène, premier album paru en 2018.

Après Octembre et Sucre et sel, c’est Ton hôtel, autre extrait du disque inaugural, qui allait repimper la foule amoncelée jusqu’au Complexe Desjardins. « Et la mort ne fera pas mal si on va droit au ciel / Laisse-moi dormir devant ton hôtel. » Et Lenoir de s’étendre à nouveau sur un lit de bras volontaires.

Comme de coutume, le chanteur s’est présenté direct, turbulent, fier. Par exemple en présentant Secret, pour laquelle il avait obtenu plus tôt dans la journée le Prix de la chanson SOCAN.

Photo CATHERINE LEFEBVRE, collaboration spéciale Hubert Lenoir

Pas de fausse humilité avec Lenoir : « Ça tombe bien ! C’est une des meilleures chansons que j’ai écrites de ma vie. »

Quelques fois pendant le concert, le maître de cérémonie découpe ses pièces de silences et de « chuuut ». L’explication sera donnée plus tard. Il s’agit d’une ruse pour respecter la limite de 96 décibels prescrite par les « fucking condos, les corporations and shit » autour de la place des Festivals.

Pas de compromis avec Lenoir : « La police calcule seulement la moyenne du concert. Je ne suis pas plus cave qu’un autre. Je fais de longs moments de silence parce qu’après ça, on peut crisser le volume dans le fond, tabarnak. »

Après un improbable pot-pourri de succès pop livrés à la sauce hard-rock (Les étoiles filantes, Firework, All Star, Le temps des cathédrales), c’est l’enchaînement de Quatre-quarts et de Fille de personne II qui fera mouvoir les spectateurs, avec des milliers de chanteurs bénévoles pour entonner ce refrain « défoulatoire » : « Je suis venu te dire / Que tu peux changer / J’ai vu un avenir de femmes libérées / Où tu portais le cuir / Et la tête rasée. »

En rappel, deux chansons ont prolongé la soirée : Phase, pendant laquelle Hubert Lenoir a bousillé sa guitare sur la scène (rien de moins !), puis, au bout d’une liste de lecture tout anglophone – pourquoi ne pas pousser la digression ? –, le tube Recommencer.

Oui, il recommencera.

Pas de surprise avec Lenoir : il y aura toujours des surprises.