Jeanick Fournier, cette Québécoise qui a récemment remporté le concours Canada’s Got Talent, vient de signer un contrat de disque avec Universal, plus importante maison de disques au pays.

Pierre-Marc Durivage La Presse

La chanteuse originaire du Saguenay a en effet épaté les juges du concours avec des performances vocales époustouflantes, notamment en interprétant la pièce The Show Must Go On de Queen, ce qui lui a valu le titre de championne de la saison 2022.

La Québécoise a aussi séduit les téléspectateurs en exposant quelques bribes de sa vie personnelle — on l’a notamment vue en train de chanter aux patients qu’elle côtoie quotidiennement dans son travail comme préposée aux bénéficiaires en soins palliatifs.

Dans un communiqué, Universal soutient vouloir soutenir la chanteuse dans son parcours, avec comme objectif de sortir de nouvelles chansons plus tard en cours d’année. Elle sera par ailleurs en spectacle un peu partout au Québec à partir du 16 juillet à Desbiens, au Lac-Saint-Jean, avec des arrêts notables à Québec les 22 juillet et 27 août, Saint-Eustache le 30 juillet, Brossard le 31 juillet et Gatineau le 17 septembre.

Grande admiratrice de Céline Dion, Jeanick Fournier a appris l’anglais en écoutant sa chanteuse préférée, mais aussi en imitant Whitney Houston, Lara Fabian et Barbara Streisand. L’artiste saguenéenne a chanté pendant 15 ans au sein d’un duo en hommage à Céline Dion.