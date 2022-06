Émile Bilodeau a rempli la grande scène du Quartier des spectacles, lundi soir aux Francos de Montréal. Accompagné de ses amis Scott-Pien Picard, Maten, Laura Niquay et Elisapie, l’auteur-compositeur québécois donne une voix aux Premières Nations.

Delphine Belzile La Presse

C’est avec une reconnaissance territoriale qu’Émile Bilodeau ouvre son spectacle. Il le dédie à l’Atikamekw Joyce Echaquan, morte en 2020 à l’hôpital de Joliette.

L’auteur-compositeur québécois s’adresse ensuite à la foule : « Avez-vous changé depuis deux ans ? » Et enchaîne avec la chanson Métamorphose de son plus récent album Petite Nature. Il offre ses grands succès aux spectateurs avec J’en ai plein mon cass, Candy, Freddie Mercury et Tu me dirais-tu. Il passe à travers quelques-unes des chansons de son dernier album, écrit durant la pandémie et réalisé par Philippe Brault.

Scott-Pien Picard, auteur-compositeur innu de la communauté d’Uashat Mak Maliotenam, a été le premier invité d’Émile Bilodeau qui a fait chanter la foule dans sa langue maternelle avec la chanson Attikamek Innu.

Photo CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Émile Bilodeau

Photo CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Elisapie

Photo CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Émile Bilodeau et ses musiciens

Photo CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Émile Bilodeau et ses musiciens

Photo CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Scott-Pien Picard 1 /5









Émile Bilodeau a ensuite livré avec ses amis Scott-Pien Picard et Maten leur nouvelle chanson sortie le 10 juin, Tshe minupunanu, un texte en français et en innu.

C’est en chantant la célèbre chanson Ekuen Pua de Philippe McKenzie, premier Innu à avoir enregistré un album, que tous les invités se sont rassemblés sur la grande scène. Le groupe innu Maten a ensuite repris le flambeau, livrant au public des chansons rythmiques de sa région, Uashat Mak Maliotenam.

Le bonheur de retrouver les festivals après deux ans de pandémie s’est fait ressentir autant chez les spectateurs que dans l’énergie d’Émile Bilodeau. « Vous venez de me sauver beaucoup d’argent en psychologie », confie l’auteur-compositeur à son audience.

Pas une « ennemie »

Émile Bilodeau a pris la parole devant les spectateurs pour se mobiliser pour les Premières Nations, rendant hommage à Joyce Echaquan. « Elle a été reçue comme on reçoit des ennemis », a-t-il déclaré. L’Atikamekw Laura Niquay a ensuite amené la foule dans les rythmes de sa culture. Son dernier album, Waska Matisiwin, lui a d’ailleurs valu une sélection au prix de musique Polaris pour le meilleur album canadien.

Elisapie, originaire de Salluit, a été la dernière invitée à prendre place sur la scène lundi soir. Elle a donné la réplique à Émile Bilodeau avec sa chanson Ton vieux nom, coécrite avec Natasha Kanapé Fontaine. En ce mois de juin, Mois de l’histoire des Autochtones, Elisapie a livré une prestation touchante d’Arnaq dans sa langue maternelle.

Scott-Pien Picard, Maten, Laura Niquay, Elisapie et Émile Bilodeau se sont rassemblés sur la scène pour la finale en chantant la populaire chanson de l’auteur-compositeur québécois Ça va. On pouvait entendre les spectateurs chanter haut et fort le refrain les bras dans les airs en sautant sur les rythmes de la musique. Alors que la foule criait pour un rappel, Émile Bilodeau est revenu prendre le micro et chanter Je me souviens, une chanson qui dénonce le racisme systémique.

Les artistes Bon Entendeur, Lexil, Dope.gng et Super Plage faisaient aussi partie de la programmation de lundi soir. Le mercredi 15 juin, c’est Scott-Pien Picard lui-même qui occupera la scène Loto-Québec aux Francos de Montréal, et Hubert Lenoir sera en spectacle sur la grande scène ce mardi soir.