(Paris) Projections immersives, spectacle multimédia sur 2000 m2, reconstitution du bureau de « l’idole des jeunes »… Une grande exposition dédiée à Johnny Hallyday se déroulera à Bruxelles de décembre à juin, avant Paris en 2024, a annoncé mardi sa veuve Laeticia Hallyday.

Agence France-Presse

« Mon devoir, confié par Johnny : faire vivre son œuvre, pour qu’elle continue d’accompagner ses millions de fans, et les nouvelles générations », souligne dans un communiqué Mme Hallyday, coproductrice de cet évènement d’un budget de 12 millions d’euros (16 millions $) et qui a nécessité deux ans de préparation.

« À travers ce voyage dans le temps, grâce à une expérience multisensorielle et émotionnelle, je souhaite que chacun puisse redécouvrir ou découvrir l’homme qu’était Johnny, en associant le spectaculaire et l’intime », ajoute Laeticia Hallyday.

Johnny Hallyday l’Exposition, conçue en douze chapitres, ambitionne notamment de « faire revivre l’émotion de ses concerts ».

Une installation regroupera des guitares, des costumes de scène du rockeur, ses quatre dernières motos et des centaines d’objets personnels jamais dévoilés auparavant. La chambre d’adolescent du chanteur sera également reconstituée pour mieux retracer « 74 années d’une vie hors norme ».

Le Palais des expositions de Bruxelles aura la primeur de l’évènement, du 20 décembre au 15 juin 2023. Johnny Hallyday l’Exposition sera présentée ensuite à Paris, au Parc des expositions de la Porte de Versailles à partir de janvier 2024.

« L’exposition proposera également une plongée dans l’Amérique de Johnny, ainsi qu’à “Saint-Barth” où il repose aujourd’hui. […] Jean Reno prêtera sa voix et accompagnera les visiteurs tout au long de leur visite », indique la note d’intention.

Le visiteur entamera son parcours par un spectacle constitué des différentes entrées en scène spectaculaires de Johnny, emporté par un cancer le 5 décembre 2017. Les organisateurs attendent 1,2 million de visiteurs. Après Bruxelles et Paris, d’autres villes françaises sont envisagées.

En septembre 2021, quatre ans après sa disparition, Paris avait rendu hommage au chanteur avec un concert commémoratif à Bercy, après l’inauguration d’une statue et d’une esplanade à son nom.