Yoo Doo Right

You Doo Right, c’est le titre d’une excellente chanson du légendaire groupe allemand Can, datant de 1969. Depuis 2016, c’est aussi le nom d’un groupe de rock alternatif montréalais, lié à la grande famille de l’Hotel2Tango et de Godspeed You ! Black Emperor.

Jean-Christophe Laurence La Presse

Après un premier album officiel lancé pendant la pandémie, le trio mené par Justin Cober (guitare, synthé, voix) revient avec A Murmur, Boundless to the East, œuvre noise expérimentale produite par le brillant Radwan Ghazi Moumneh (Jerusalem in my Heart).

On peut entendre de belles influences dans ces cinq morceaux sans soleil, essentiellement instrumentaux, d’une durée moyenne de 8 minutes (Feet Together, Face Up on the Front Lawn fait plus de 16 minutes !).

L’ombre du Krautrock plane, avec ses rythmiques minimales et répétitives. Pensez Can, Neu, Harmonia. Le fantôme de Mark E. Smith (The Fall) fait de courtes apparitions vocales (Say Less, Do More). Le psychédélisme se manifeste par ses longues plages hypnotiques et lancinantes, à la limite du shoegaze. Sans oublier cet implacable mur du son, typique de la scène post-rock underground du Mile End, qui nous a donné des formations comme Godspeed, Fly Pan Am ou Thus Owls.

0:00 0:00 Couper le son

Le groupe n’a peut-être pas encore complètement trouvé sa niche, mais on est prêt à le suivre dans ses explorations soniques. Et ça commence le 17 juin à l’Entrepôt 77, pour un concert-lancement qui s’annonce particulièrement haut en décibels. On nous a fortement conseillé d’apporter des bouchons. Le message est passé.