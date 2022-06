Angel Olsen

Du fond de son âme ★★★★

La pochette de Big Time, qui n’est pas sans rappeler la scène finale du film The Last of The Mohicans, en dit beaucoup sur sa genèse et sa musique. Angel Olsen a le regard d’une femme qui a vécu une épreuve, qui scrute l’horizon du haut d’une montagne. Un soleil de fin de journée éblouit son regard, et on sent l’espoir de jours meilleurs.