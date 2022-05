(Londres) Andy Fletcher, membre fondateur du groupe de rock alternatif britannique Depeche mode, s’est éteint à l’âge de 60 ans, a annoncé jeudi le groupe.

Agence France-Presse

« Nous sommes choqués et remplis d’une immense tristesse en raison du décès prématuré de notre cher ami, membre de la famille et membre du groupe », a indiqué le groupe formé en 1980 à Basildon, à une quarantaine de kilomètres à l’est de Londres.

Né en juillet 1961 à Nottingham, Andy Fletcher, surnommé « Fletch » était l’un des claviéristes du groupe, connu pour ses tubes comme Just Can’t Get Enough.

« Fletch avait un véritable cœur en or et était toujours là quand vous aviez besoin de soutien, d’une conversation animée, d’une bonne rigolade ou d’une pinte fraîche », a dit le groupe.

Depeche Mode a vendu plus de cent millions de disques dans le monde.

À l’origine, le groupe comprenait le claviériste et auteur-compositeur Vince Clarke, le claviériste, chanteur et auteur-compositeur Martin Gore, le claviériste Andy Fletcher et le chanteur et compositeur Dave Gahan.

Vince Clarke a quitté le groupe à la fin de l’année 1981 et a été remplacé deux ans plus tard par Alan Wilder.