The Smile

Presque du Radiohead ★★★★

La chose a déjà été mise au clair, mais rappelons-le : que le nouveau groupe de Thom Yorke et Jonny Greenwood ait été baptisé The Smile ne signifie pas qu’après avoir cartographié les angoisses existentielles du tournant du millénaire avec Radiohead, les deux musiciens se sont mis au rock ensoleillé. Le nom du groupe réfère plutôt au sourire faux qu’affichent ceux qui tiennent des doubles discours ou mentent au visage de la société, aux sourires tristes ou déçus. Bref, A Light For Attracting Attention est un disque pas mal plus teinté de bleu et de gris que de jaune…