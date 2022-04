PHOTO FOURNIE PAR BIG IN THE GARDEN

Cinq ans après son précédent album, The Riddle, le duo folk québécois Coco Méliès propose Nothing Goes to Waste, très bel album sur la mort et le deuil, mais qui porte surtout sur la résilience et la renaissance après l’épreuve.

Josée Lapointe La Presse

Il y a beaucoup de tristesse assumée dans cette œuvre tout en douceur. C’est qu’il est toujours mieux de regarder la réalité en face, semblent s’être dit Francesca Como et David Méliès – le titre d’une chanson comme Dear Eyes (The coffee is not worth getting up this morning), par exemple, dit déjà tout. Mais c’est pourtant de la lumière qui s’en dégage, une forme d’espoir dans la vie et l’humanité.

La voix émouvante et nuancée de Francesca Como, les orchestrations contrastées de David Méliès, les touches de cuivre et de violon qui entraînent les montées vers l’espoir, les harmonies vocales bouleversantes, il se dégage de l’ensemble un apaisement certain, mais aussi des émotions à fleur de peau qui traduisent bien les bouleversements que nous avons tous vécus depuis deux ans.

Le folk de Coco Mélies, teinté tout légèrement de musique électronique, est un bon véhicule pour ce tourbillon d’émotions, espèce d’hymne à la vie telle qu’elle est, avec ses hauts et ses bas, les pertes et les gains, mais surtout, l’amitié et l’amour. Nothing Goes to Waste – rien ne se perd, surtout quand on réussit à le transcender par la musique.

