Un album et une tournée pour Metric

Emily Haines a annoncé jeudi le retour de Metric sur scène et sur disque au cours des prochains mois. Formentera, huitième album du groupe de Toronto, paraîtra le 8 juillet et des spectacles à Montréal et Québec sont prévus à la fin du mois d’août.

Alexandre Vigneault La Presse

Formentera est une île des Baléares, au large de la côte est de l’Espagne, située près d’Ibiza. Or, dans l’univers de Metric, c’est un espace imaginaire où il est possible de s’évader dans sa tête lorsqu’on se sent impuissant devant les choses, dit en substance la chanteuse, dans le communiqué annonçant l’album.

La sortie du disque est précédée par le dévoilement d’une nouvelle chanson, All Comes Crashing et du clip qui l’accompagne.

Metric s’inspire depuis plus de 20 ans dans la new wave et la synth pop pour créer des chansons rock dansantes aux ambiances nocturnes ou à l’énergie fofolle. Le quatuor amorce au début du mois d’août une tournée nord-américaine qui passera par Montréal le 29 août et le 30 à Québec.