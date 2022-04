Rafael Payare, l’Orchestre symphonique de Montréal et la violoniste Hilary Hahn lanceront le prochain Festival de Lanaudière, qui accueillera aussi pour la première fois Hélène Grimaud. Pour leur toute première collaboration, les pianistes Charles Richard-Hamelin et Marc-André Hamelin, seront accompagnés par Les Violons du Roy dans un programme consacré à Mozart.

Alexandre Vigneault La Presse

Quatorze grands concerts sont programmés à l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay, ainsi que 10 autres seront présentés dans « les plus belles églises » de Lanaudière pour ce 45e rendez-vous de la musique classique. Quatre projections de films musicaux sont aussi au programme de l’évènement qui se déroule entre le 30 juin et le 7 août.

« Le Festival est un plaidoyer pour une renaissance de la culture et de la beauté, pour une résurgence des valeurs de dignité et de bienveillance par un art intemporel », souligne Renaud Loranger, directeur artistique du Festival de Lanaudière. Dans le monde en bouleversement dans lequel on vit, « la musique demeure un havre d’authenticité » et « un refuge d’humanité », juge-t-il.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE LA MUSICIENNE Hilary Hahn

Le concert d’ouverture de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) et d’Hilary Hahn est consacré à Mahler (Symphonie no 5 en do dièse mineur) et à Prokofiev (Concerto pour violon no 1 en ré majeur, op. 19). Le lendemain, 1er juillet, l’OSM et la soliste offriront un concert intitulé Plaisirs d’été constitué d’œuvre de Ravel, Dvorak, Bartók et Debussy.

Les pianistes Marc-André Hamelin et Charles Richard-Hamelin seront réunis pour le première fois sur une même scène le 9 juillet pour une soirée Mozart avec Les Violons du Roy dirigés par Bernard Labadie. Charles Richard-Hamelin restera dans les parages puisque, le 12 juillet, il offrira un concert « romantique » en solo au cours duquel il interprétera des pièces de Chopin et Ravel, dont Le Tombeau de Couperin.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Yannick Nézet-Séguin

L’OSM sera de retour à Lanaudière à la fin du mois de juillet pour interpréter Daphnis et Chloé de Ravel, mais c’est à l’Orchestre Métropolitain (OM) et à son chef Yannick Nézet-Séguin que reviendra l’honneur de clore l’évènement les 6 et 7 août avec des programmes consacrés à Wagner et Debussy, puis à Mendelssohn et Schumann. La pianiste Hélène Grimaud se produira pour la première fois au Festival de Lanaudière lors de la deuxième de ces soirées portées par l’OM.

L’orchestre allemand Akademie Für Alte Musik Berlin, présenté en exclusivité nord-américaine, offrira trois programmes Beethoven entre les 15 et 17 juillet. Aussi de la programmation, le pianiste français Pierre-Laurent Aimard, qui tente une expérience hors du commun : jouer le Catalogue d’oiseaux d’Olivier Messiaen en quatre blocs de musique étalés sur une période de 24 heures, du 22 au 23 juillet.