Spiritualized

S’affranchir de la gravité ★★★★

On ne se trompe jamais avec Spiritualized, puisque Jason Pierce peaufine depuis plus de 30 ans un rock aérien et épique sans être ampoulé. On le constate encore dès Always Together With You, grandiose morceau d’ouverture d’Everything Was Beautiful : la montée est lente, soignée, et mène tout naturellement à un refrain qui éclate comme une fine pluie de mélodies dominée par des chœurs féminins.